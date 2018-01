Serviços para idosos são novo filão

O envelhecimento da população brasileira já é visto como uma oportunidade de negócios. Em 2001, a administradora de empresas Cristiane D?Andrea deixou o hospital em que trabalhava para se dedicar ao que considera uma demanda crescente e reprimida: serviços de atenção a idosos de qualidade. Visitou países como França e Holanda para conhecer o que já existia. Depois, construiu o centro para idosos Hiléa, em funcionamento desde dezembro, na zona sul de São Paulo. Elvira Salles, de 66 anos, perguntou a um motorista de taxi o que era o prédio novo no bairro. "Respondeu que era um asilo", conta Elvira. "Depois, vi que o Hiléa é algo muito diferente." "Como o conceito é novo, demora um pouco para as pessoas entenderem a proposta do Hiléa", explica Cristiane. "Gosto dessa definição: um shopping center de serviços para idosos". Além do serviço 5 estrelas de hotelaria, exercícios físicos monitorados, atividades artísticas e de entretenimento, os idosos contam com acompanhamento multidisciplinar constante para suas necessidades de saúde.Também é possível passar três dias por semana na instituição e aproveitar a infra-estrutura e serviços de reabilitação. Para quem quer apenas participar das aulas, cursos e atividades oferecidos pelo centro, além de contar com descontos nas consultas médicas, é possível inscrever-se no Clube Hiléa. A mensalidade custa R$ 350. Carmen Araújo de Andrade, de 62 anos, pertence ao clube. Ela conta que o filho apontava o Hiléa e dizia brincando: "Olha onde a senhora vai morar quando ficar mais velha." Hoje, depois de conhecer o centro, ela provoca o filho: "Prepare o bolso porque quero mesmo viver lá." Os moradores do Hiléa pagam mensalidades a partir de R$ 7 mil. Cristiane pretende transformar o centro em uma rede, onde haverá também opções para pessoas com menor poder aquisitivo. Já em 2010, ela pretende abrir uma nova unidade com 3 estrelas e mensalidade de R$ 4 mil. OUTROS SERVIÇOS Hospitais particulares também tem investido nos serviços para idosos. O Hospital Sírio-Libanês, por exemplo, lançou no fim do mês passado um serviço de acompanhamento geral da saúde, focado no aumento da qualidade de vida e na prevenção das doenças que acompanham o envelhecimento. Já ocorrem também mudanças nos serviços públicos de saúde. O Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) já oferecem dois serviços de atendimento multidisciplinar de idosos. Como há muita procura, prioriza-se o atendimento dos pacientes mais graves.