Os Homens são de Marte...e é pra lá que eu vou!: Teatro Procópio Ferreira, R.: Augusta, 2.823, Cerqueira César, tel.: 3083.4475. Sexta e sábado às 21h30h; domingo às 19h. Ingressos: sexta, R$ 50,00; sábado, R$ 70,00 e domingo, R$ 60,00. Até 1º de março. Confissões das Mulheres de 30: Teatro Folha, Shopping Pátio Higienópolis, tel.: 3823-2323. Televendas: 3823-2737. Sexta, às 21h30; sábado, às 20h e 22h; domingo, às 20h. Ingressos: R$ 40,00 (sexta e domingo) e R$ 50,00 (sábado). Até 29 de março. Um Dia (Quase) Igual aos Outros: Centro Cultural Banco do Brasil, R. Álvares Penteado, 112, Centro, tels.: 3113-3651/ 3652. Quinta, sexta e sábado, às 19h30; e domingo, às 18h. Ingressos: R$ 15,00 (inteira) e R$ 7,00 (meia). Até dia 5 de abril. As Encalhadas: Teatro Corinthians, R. São Jorge, 777, Tatuapé, tel.: 2296-7927. Sàbado, às 21h; domingo, às 20h. R$ 40,00. Até 29 de março. As Ruminantes: Casa Café e Teatro, R.: Treze de Maio, 176, Bela Vista, tel.: 3159-0546. Sábados, às 19h (exceto no período do carnaval). Ingressos: R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia). Até 28 de março Mulheres, Bobeiras e um Ataque de Risos: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, tel.: 3289-2358. Sexta e sábado, às 21h30; domingo, às 19h30. R$ 30,00. Até 15 de março. As Virgens Mas Nem Tanto: Bar Beverly Hills, Av. Jurucê, 1.001, Moema, tel. para reservas: 9324-8009 (www.bhills.com.br). Todo domingo às 20h30. R$ 15,00.