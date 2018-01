Serra deve anunciar troca em secretaria

O governador José Serra (PSDB) deverá anunciar na segunda-feira a primeira troca em seu secretariado, com mudança na Educação. A atual titular da pasta, Maria Lúcia Vasconcelos, que assumiu ainda sob o mandato de Cláudio Lembo (DEM), e foi reconduzida por Serra, deverá entregar uma carta com sua demissão. Ex-reitora do Mackenzie e professora da instituição, Maria Lúcia tirou licença da secretaria no ano passado, para passar por uma cirurgia.