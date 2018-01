Seringueiros são raros, mas índios voltaram ao Purus

No caminho de Manoel Urbano para Santa Rosa dos Purus, o que mais encontramos são seringueiros aposentados e seus filhos e netos, todos vivendo desde os anos 1990 do plantio, caça e pesca, em casas isoladas ou pequenas comunidades. Se a paisagem natural não mudou muito desde a viagem de Euclides da Cunha, em 1905, a humana mudou bastante. Os seringueiros são cada vez mais raros e os índios voltaram a viver à beira do Purus. Acompanhe o dia a dia e veja fotos da expedição À altura de Paissandu, vemos a balsa da estrada BR-364, que está sendo asfaltada no momento - uma ponte de 400 metros será erguida, a primeira em toda a rota. Em Liberdade, um vilarejo a cerca de 3 horas de Manoel Urbano, encontramos a família de Antonio de Almeida. As crianças andam com arroz no bolso e de tempos em tempos comem um bocado. Apenas um sabe escrever o nome, Andrelino, de 11 anos. A mãe recebe R$ 120 do Bolsa-Família para cuidar dos seis filhos. Navegamos mais 24 horas e chegamos a São Brás, onde um dos batelões de Euclides da Cunha naufragou. Depois fomos à boca do Rio Chandless, transformada recentemente em parque nacional. No final da tarde, chegamos à aldeia dos índios kaxinawá, a Nova Aliança, onde tivemos acesso a telefone por via satélite e passaremos duas noites. Se a primeira metade do trajeto foi marcada por ex-seringueiros, a segunda é dos índios. Para celebrar o centenário de morte do autor de Os Sertões, o Grupo Estado iniciou o projeto "O Ano de Euclides" - um trabalho jornalístico, cultural e multimídia. No final de semana, o repórter Daniel Piza e o fotógrafo Tiago Queiroz viajaram ao Estado do Acre. De lá, partiram para refazer a expedição à região do Alto Purus, que o escritor Euclides da Cunha empreendeu entre abril e outubro de 1905. A expedição pode ser acompanhada em boletins pela Rádio Eldorado, notícias em tempo real no portal estadao.com.br e matérias no jornal.