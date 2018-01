Série de entrevistas terá mais dois candidatos

As eleições para reitor na USP serão em outubro. Todos os professores titulares da instituição (cerca de mil) podem receber votos, mas tradicionalmente alguns se declaram candidatos. O ?Estado? começou em junho uma série de entrevistas com os seis postulantes ao cargo. O primeiro deles foi o diretor da Faculdade de Direito, João Grandino Rodas, seguido do diretor do Instituto de Física de São Carlos, Glaucius Oliva, e do pró-reitor de pós-graduação, Armando Corbani. As entrevistas são publicadas com intervalo de 15 dias. Os próximos serão o pró-reitor de cultura e extensão, Ruy Altafim, e o diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Sylvio Sawaya.. João Grandino Rodas "A comunidade universitária deve debater e aprovar uma nova estrutura de poder. Há várias modalidades que podem ser implementadas, entre as quais a eleição paritária. A solução deve ser mais do que mero mimetismo de outras instituições" Glaucius Oliva "O papel de uma universidade de excelência como a USP tem de ser o de melhorar o sistema de educação superior como um todo. E uma das maneiras de fazer isso é participar de exames nacionais. Ter níveis altos mostra que o restante pode melhorar" Armando Corbani "A gente tem de usar a tecnologia de informação em todas as áreas educacionais e administrativas. Isso não significa que vai substituir a aula presencial. Um curso a distância deve ser, no momento, um laboratório de experimentação"