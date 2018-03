Sepultura comemora 30 anos de carreira com show gratuito em Itaquera

Banda Sepultura vai levar roqueiros a Itaquera Foto: Leonardo Soares/AE

Considerado um dos grupos brasileiros de maior repercussão em todo mundo, o Sepultura está há 30 anos na estrada, conquistando roqueiros até hoje com o pesado som do metal. Para celebrar a data, a banda está em turnê e, neste domingo, 21, faz uma apresentação no Sesc Itaquera, com entrada gratuita.

Como o show é comemorativo, o repertório vai contar com os clássicos da banda, como os dos discos Roots, de 1996, e Arise, de 1991, mas também do mais novo trabalho The Mediator Between Head And Hands Must Be The Heart, de 2013. A turnê acontece quatro anos depois de um hiato em que os 'meninos' do Sepultura ficaram sem fazer shows pelo Brasil.

A apresentação acontece no palco da Orquestra Mágica e será ao ar livre. Não há necessidade de retirada antecipada de ingressos.

Serviço

Sepultura comemora 30 anos de carreira

Domingo, 21, a partir das 16h

Sesc Interlagos, Av. Manuel Alves Soares, 1100 - Parquecolonial, São Paulo

Entrada gratuita