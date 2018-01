Senadores visitam Santa Casa e recebem relatório

Representantes da Comissão de Direitos Humanos do Senado estiveram ontem na Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém, onde 262 recém-nascidos morreram este ano, 54 apenas em junho. Os senadores receberam da direção do hospital um relatório com as providências adotadas após as mortes. De acordo com o novo diretor da Santa Casa, Maurício Bezerra, a unidade de neonatologia passa agora por processo de desinfecção. O laudo com a causa das mortes ainda não está pronto, mas Bezerra não descarta a hipótese de infecção hospitalar. "Nosso principal problema é a superlotação, o que facilita a contaminação", afirmou. A unidade trabalha constantemente com até 40% de pacientes acima de sua capacidade. Sobre o alto número de óbitos, o diretor afirmou ao Estado que se deve à falta de estrutura dos serviços de atenção básica do Estado. "Das 54 mortes, 10% foram de bebês nascidos aqui. Os outros chegaram em condições muito precárias", disse. Mesmo assim, o índice de mortalidade em junho (21,7%) ficou acima do considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS) - 15%. Ao analisar os últimos cinco anos, verificou-se que em 2005 e 2006, durante pelo menos um mês, o índice ficou acima de 20%. Maio deste ano também registrou índice superior a 20%. "É inadmissível e temos que trabalhar para zerar esses índices", disse Bezerra. A Secretaria da Saúde do Pará prevê a instalação de Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs) em seis cidades do Estado para diminuir o fluxo de pacientes encaminhados à Santa Casa. Abaetetuba, Castanhal, Tailândia, Vigia, São Miguel do Guamá e Breves foram os municípios escolhidos.