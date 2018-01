Semana do Dia dos Avós tem programação para celebrar a relação com os netos

Filme Corda Bamba será exibido no Cinesesc Foto: Reprodução

O Dia dos Avós, celebrado nesta terça-feira, 26, pode ser usado como desculpa para aproveitar a semana com os netos, muitos em férias escolares de julho. Além das atividades em conjunto, há opções para discutir essa relação familiar. Confira a programação gratuita selecionada pelo É Grátis:

No Museu da Imigração, na Mooca, na zona leste de São Paulo, será montado como cenário de uma peça de teatro um mural com fotografias de netos e seus avós imigrantes. As imagens foram enviadas até a última semana, após uma campanha da instituição que pediu, nas redes sociais, o envio do material para ser usado na cenografia. O público poderá levar as fotos para casa como lembrança do Dia dos Avós.

O espetáculo que será exibido em homenagem à data é Cartas Libanesas, no jardim do museu. A peça foi montada a partir das correspondências trocadas entre os avós do ator Eduardo Mossri. O espetáculo é um monólogo em que o personagem de Miguel, um jovem libanês que vem para o Brasil, se descobre apaixonado pela nova terra. A encenação será às 15h e tem faixa etária a partir dos 10 anos.

Espetáculo Cartas Libanesas Foto: Divulgação

Desde o início do mês, o Sesc também oferece uma programação especial para celebrar a data. Há oficinas para produção de artesanato em conjunto, como a de fantoches de dedo, na unidade da Vila Mariana, na quarta, 27, e na sexta, 29, às 9h30. Na unidade do Campo Limpo, haverá atividade de jogos de tabuleiro, como Ludo e Senha, entre os avós e netos, também na quarta, às 14h.

O Cinesesc, na Rua Augusta, exibe gratuitamente o filme Corda Bamba - História de uma Menina Equilibrista, de Eduardo Goldenstein. Na história, uma menina de 10 anos, filha de pais equilibristas e criada no circo, passa a viver na cidade grande para morar com sua avó. A sessão acontece às 11h e, após a exibição, haverá bate-papo com a crítica de cinema Neusa Barbosa. Na sexta-feira, às 10h30, o Sesc Interlagos promove uma discussão sobre a técnica da fotografia e como ela foi mudando ao longo do tempo. Avós e netos devem levar dispositivos com câmera para participar.