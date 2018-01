''Selo de pobreza'' não pode mais ser usado no País

A partir deste mês, os cartórios estão proibidos de colocar carimbos ou selos em documentos como certidão de nascimento e óbito que identifiquem a condição de pobreza da pessoa que fez o pedido. A lei, aprovada no início do mês, vale para a 2.ª via de documentos, já que a 1.ª já é gratuita, independentemente da condição financeira do requerente. Segundo o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg), Rogério Bacelar, a lei "chove no molhado". "Não tem importância para o cartório identificar ou não quem pagou ou não pela 2.ª via. Não conheço cartórios que façam isso", afirmou. O Ministério da Justiça tem informações de que isso ocorria especialmente no interior do País.