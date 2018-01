Seleção da Fundação Vanzolini acaba hoje

Terminam hoje as inscrições para o processo seletivo do Curso de Especialização em Administração Industrial (CEAI) - Pós-Graduação Lato Sensu da Fundação Vanzolini. O candidato pode escolher 11 dentre 35 disciplinas para compor sua grade. Os interessados podem inscrever-se na Unidade Paulista, na Secretaria do Convênio USP ou no site www.vanzolini.org.br. Mais informações sobre datas, horários e documentação necessária para inscrição no processo no (11) 3814-7366 ramais 300/ 392/424/479.