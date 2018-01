Seguradora recorre a tribunal

Questionada pela reportagem sobre as reclamações dos consumidores - eles apontam informações imprecisas e pressões para o pagamento do aumento - a Bradesco Saúde afirmou que "está adotando as providências visando a dar cumprimento à decisão judicial". Também ressaltou que "apresentou recurso da referida decisão junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo" contra a ordem que reiterou o veto à cobrança de resíduos do período 2004-2005.