Os secretários de Saúde do Nordeste se reuniram ontem em Fortaleza e unificaram o discurso pela cobrança do reajuste da tabela de procedimentos do SUS. As reivindicações do grupo serão entregues ao ministro José Gomes Temporão. Além do reajuste na tabela, querem 50% a mais de recursos para os casos de média complexidade, o dobro do valor da diária para UTI e implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.