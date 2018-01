A Secretaria de Estado da Educação começa hoje a entrega dos certificados para os aprovados no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja). Cerca de 129 mil foram aprovados, ou seja, 95% dos candidatos. O aluno deverá verificar no site da pasta (www.educacao.sp.gov.br) o local para a retirada do documento.