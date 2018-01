SC, PE e BA têm mortes por gripe suína

Mais 18 mortes por gripe suína foram confirmadas ontem por governos e prefeituras em 6 Estados. Santa Catarina (com 3 ocorrências), Pernambuco (1) e Bahia (1) relataram as primeiras mortes causadas pela doença, elevando para 8 o número de Estados com óbitos confirmados. Os demais Estados que confirmaram são Rio (7), São Paulo (2) e Rio Grande do Sul (4). Quatro dessas pessoas eram grávidas, principais vítimas da gripe suína até agora - uma em Santa Catarina, de 22 anos, e três no Rio, de 16, 22 e 28 anos. As mortes no Estado de São Paulo ocorreram em Amparo e Valinhos. A maioria dos 96 mortos registrados no País tinha entre 20 e 49 anos.