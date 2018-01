O Ministério da Saúde confirmou ontem mais 3 casos de gripe suína - 2 em SC e 1 em SP. O total de casos no País, agora, é de 43. A Organização Mundial da Saúde (OMS) convocou reunião de emergência com especialistas hoje para discutir a disseminação do H1N1 e deve, finalmente, declarar pandemia. O vírus atingiu até o momento 27.737 pessoas, matando 141.