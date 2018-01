SBPC critica agência espacial

O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o matemático Marco Antonio Raupp, afirmou ontem que a Agência Espacial Brasileira (AEB) falha ao montar um projeto de médio e longo prazo para o setor. "Falta coordenação, e a AEB está devendo essa coordenação porque está ligada a uma estrutura burocrática", disse em um encontro com jornalistas, em São Paulo. Para Raupp, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) entre 1985 e 1989, esse é um dos motivos que têm levado o Centro Técnico Aeroespacial (CTA) e o próprio Inpe, ambos localizados em São José dos Campos (SP), a conduzir a política espacial nacional com seus próprios projetos. Os principais são o Veículo Lançador de Satélites (VLS), do CTA, que ainda não conseguiu sair do solo com sucesso, e o programa de observação da Terra com satélites, do Inpe, que acaba de lançar seu mais novo produto, o sino-brasileiro CBERS-2B. "A AEB não tem corpo técnico para respaldar a contratação de determinado projeto, não tem debate", disse. "É preciso que haja uma decisão política para que sejam definidas prioridades. E o problema do programa espacial é que a AEB não define prioridades." Com isso, os esforços e os orçamentos são divididos entre frentes diferentes, sem que nenhuma delas realmente se beneficie e o processo seja levado adiante. O presidente da SBPC lembrou que, no histórico da política nacional espacial, o setor passou por períodos de mais atenção - como durante a ditadura, com foco no uso militar da tecnologia - e de menos e que, apesar de a administração Lula ter apoiado o setor, "esses altos e baixos são um atraso e uma influência negativa". BIOCOMBUSTÍVEIS Raupp também afirmou que é possível cultivar cana-de-açúcar em áreas degradadas da Amazônia, desde que seja feito com planejamento e tecnologia. "É uma questão gerencial", disse. "E, se está degradado, qualquer coisa que se coloca lá é lucro." Na semana passada, o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, afirmou que o plantio na região deverá ser permitido e incentivado em áreas já degradadas ou devastadas para abastecer o mercado com etanol.