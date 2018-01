Saúde na Moda

Alguns dos new faces que estréiam na SPFW vão encarar a ?big? arena fashion, a partir de quarta, já tarimbados por uma prova de fogo: as passarelas da semana de moda carioca. O Fashion Rio, que acabou na última sexta-feira, apresentou uma prévia dos rostos que devem esquentar o inverno paulistano. Há apenas três meses na profissão, a paranaense Andressa Fontana, de 17 anos, da agência Ten, arrematou quase todos os desfiles na Marina da Glória. ?Estou realizando um sonho. Sempre quis ser modelo, desde pequena?, contou a novata, entre um make e outro. Nascida e criada na pequena Santo Antônio do Sudoeste, ela acaba de concluir o 3º ano do ensino médio e está morando em São Paulo ? mas novamente de malas prontas. ?Depois do São Paulo Fashion Week, vou morar em Nova York.? Entre os rapazes, quem promete são dois ?grandões? da Ford. Gabriel Grandi, brasiliense de 18 anos, foi o vencedor do Supermodel Brazil, e Alison Renner, de 20, ficou entre os cinco finalistas. ?No Rio, desfilei para Reserva, Redley e TNG. Na Fashion Week, ainda não há nada certo, mas estou participando de vários castings?, conta Gabriel. Já Alison ? que trabalhava com ourivesaria em Curitiba (PR) ? foi exclusivo da Redley. Na SPFW, o paranaense já está confirmado para a Ellus.