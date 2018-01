Saúde manda concentrar cirurgias em um hospital

A investigação do suposto esquema para vender lugares na fila de transplantes de fígado no Rio levou o Ministério da Saúde a restringir a um único hospital a realização do procedimento no Estado. O governo federal determinou, com a Secretaria da Saúde do Rio, que todos os transplantes de fígado sejam realizados pelo Hospital-Geral de Bonsucesso, "instituição com equipe qualificada para esse tipo de procedimento", informou a pasta. Hoje, o diretor de Atenção Especializada do ministério, Alberto Beltrame, estará no Rio para reunião com o secretário estadual da Saúde, Sérgio Cortes. Eles definirão detalhes da implementação da mudança. Em nota, o ministério afirmou que a Operação Fura-Fila demonstra que o Sistema Nacional de Transplantes está vigilante e "pronto a reprimir qualquer tentativa de fraude". Dados do ministério mostram que, em 2007, o Sistema Único de Saúde realizou 15.857 transplantes - 971 de fígado. O subsecretário jurídico de Estado da Saúde, Pedro Henrique Di Masi, afirmou que, até o momento, não foi detectada participação de advogados ou juízes no suposto esquema de captação irregular de fígado. "Isso (suposta venda de liminares) está sendo objeto de investigação da polícia." A Secretaria da Saúde informou que já obteve autorização para adotar no Estado um software usado em São Paulo que evitaria procedimentos ilegais, tornando mais seguro o controle da fila de transplantes. O sistema, porém, só deverá começar a operar daqui a três meses.