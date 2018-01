Saúde lança campanha de alerta sobre bebida alcoólica

Enquanto não edita as novas regras para limitar o horário de veiculação de propaganda de bebidas alcoólicas, o governo lança hoje uma campanha de contraposição à publicidade da indústria do setor. O lançamento será feito pelo ministro José Gomes Temporão (Saúde), no Rio. A campanha tem o slogan "Bebidas Alcoólicas - Conheça os Riscos, Seja Responsável". Em uma das peças aparecem crianças brindando com refrigerante e, ao fundo, adultos bebendo - para mostrar o quanto os pais podem dar o mau exemplo aos filhos sobre a relação com a bebida. "O que a propaganda não mostra", "Adolescentes, bebida não é brincadeira" e "Trânsito: bebida não é só diversão" são alguns dos filmes da campanha, que terá o apoio de artistas. As regras de restrição à propaganda podem ser anunciadas em conjunto com a parte do Programa Nacional de Segurança e Cidadania que tratará da venda de bebidas à beira das estradas. O lançamento está previsto para o dia 20, por medida provisória (MP). Dentro do governo, porém, há quem defenda que a regulamentação seja por projeto de lei, o que evitaria confronto com as empresas - elas avisaram que recorrerão ao Judiciário se o governo fizer as mudanças por MP.