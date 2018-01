Satélite americano criado para medir CO2 cai no mar

O satélite lançado ontem nos Estados Unidos para fazer medições dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera caiu no Oceano Pacífico, perto da Antártida, após falha no foguete que o transportava, informou a Nasa. O prejuízo da agência espacial americana, que passou quase dez anos projetando e construindo o satélite, foi de US$ 274,3 milhões. Segundo Chuck Dovale, diretor de lançamentos da Nasa, os revestimentos de proteção que envolviam o satélite não se separaram corretamente, o que pode ter causado o fracasso da missão. John Brunschwyler, diretor do programa do foguete que transportava o instrumento, reconheceu que o acidente é um "enorme revés" para a comunidade científica.