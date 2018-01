Sargento homossexual é preso novamente pelo Exército

O sargento do Exército Fernando Alcântara de Figueiredo - que mantém uma relação homossexual com o colega de farda Laci Marinho de Araújo - foi detido novamente na tarde de ontem, em Brasília. O militar é acusado de faltar ao trabalho sem dar justificativas aos seus comandantes. Figueiredo passou oito dias detido, na semana passada, sob a acusação de apresentar-se com uniforme alterado em fotos publicadas pela imprensa. O sargento deve permanecer quatro dias em regime de detenção administrativa. Durante o dia, exercerá suas funções normais no Hospital-Geral do Exército de Brasília e à noite será detido no Batalhão de Guarda Presidencial (BGP). Figueiredo também é acusado de omitir informações sobre o paradeiro de seu companheiro, que ficou desaparecido após o caso ser divulgado. Araújo está preso desde o início do mês, acusado de deserção. O caso dos militares homossexuais foi revelado pela revista Época, em maio. Os dois afirmam sofrer perseguições de seus superiores por terem assumido o relacionamento.