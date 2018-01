Mais da metade dos municípios paulistas (348) pretendem participar do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar (Saresp), segundo levantamento da Secretaria de Estado da Educação. O estudo mostra que cerca de 392 mil estudantes devem fazer a prova. O exame é aplicado aos alunos da 2ª, 4ª, 6ª e 8ª séries do ensino fundamental, e do 3º ano do ensino médio.