Será inaugurado na próxima quinta-feira, às 15 horas, o espaço cultural Catavento, que entre outras atrações terá a sala do Sistema Solar. Ocupando o Palácio das Indústrias (antiga sede da Prefeitura de São Paulo), no centro da capital, o espaço pretende apresentar, de um modo atraente, as principais descobertas científicas. A partir de sexta-feira, será aberto ao público.