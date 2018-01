São Paulo na moda

Entre os profissionais que trabalham no mundinho da moda, o inverno no Brasil é considerado uma estação complicada para criar roupas. Afinal, ao mesmo tempo em que os estilistas devem seguir as tendências mundiais (apresentadas nos conceituados desfiles de Milão, Nova York e Paris), precisam criar peças para um público que não sente tanto frio assim. É um desafio e tanto para quem mora abaixo da linha do Equador. O ?jeitinho brasileiro?, no entanto, também está presente nesse setor. Há mais de uma década, a São Paulo Fashion Week, considerada a maior atração de moda da América Latina ? que começa nesta quarta e vai até o dia 29, no prédio da Bienal São Paulo, no Ibirapuera, Zona Sul ?, é a prova de que é possível, sim, desenvolver um trabalho criativo e adequado ao frescor tropical. ?Mesmo no inverno, a brasileira gosta de se sentir gostosa. Por isso, as peças são decotadas e ousadas. Não adianta fugir muito desse padrão. As roupas são leves e bem coloridas?, explica a consultora de moda Denise Morais. Fora isso, a equipe da SPFW resolveu encarar o seu papel social e, para essa edição, a palavra de ordem é sustentabilidade socioambiental. Ou seja, além de criar uma moda mais leve, querem fazê-la de forma que não agrida a natureza. ?Encarar os problemas do planeta não é moda e, sim, necessidade. Principalmente quando se vive num País com tamanha diversidade socioambiental no DNA?, garante Paulo Borges, diretor artístico do evento, que também será palco do lançamento da campanha realizada pelo ISA Instituto Socioambiental, estrelada por Gisele Bündchen, que tem o objetivo de frear o desmatamento das margens do Rio Xingu. Para essa temporada, o calendário de desfiles de inverno de 2007 conta com algumas novidades. Uma delas é o estilista Ricardo Almeida ? famoso por desenhar ternos impecáveis e colocar homens famosos na passarela desfilando suas criações. Responsável por abrir a semana de moda, já causando burburinho logo na estréia, decidiu não participar dessa edição. Ele foi seguido pelos estilistas Maxime Perelmuter, Pedro Lourenço, Carlos Tufvesson e Zigfreda, que também deram adeus à SPFW. Enquanto uns ficam de fora, outras marcas aproveitam a visibilidade que o evento oferece para lançar suas coleções. Três novos estilistas devem estar ansiosos para estrear: Wilson Ranieri, Simone Nunes e Priscila Darolt, todos ex-participantes do Amni Hot Spot, atração que já revelou vários estilistas então promissores que hoje são estrelas da semana de moda paulistana. Para quem ficou com vontade de dar uma passadinha na Bienal e conferir o que será tendência na próxima estação, desista. O evento é fechado para convidados e, para não pagar mico de ser barrado, nem pense tentar burlar a segurança. Confira o que acontece nos bastidores e acompanhe a cobertura com comentários de todos os desfiles.