São Paulo abriga perto de 300 espécies de aves

Apesar de tanto concreto e tanta poluição, São Paulo abriga uma diversidade imensa de pássaros. Segundo o último levantamento da Prefeitura, concluído em 2005, vivem na capital paulista 284 espécies de aves. Mais aves de SP Os pássaros são o tipo de animal mais encontrado em São Paulo. Respondem por 65% de todas as espécies animais da cidade. "É um número surpreendentemente grande", diz a bióloga Anelisa Magalhães, da Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente. Grande parte das espécies concentra-se nas áreas florestais da cidade. São aves que não se atrevem a entrar nas regiões urbanizadas, como a papa-taoca-do-sul e o limpa-folhas. Outras espécies habitam jardins, campos, pastagens, bordas de matas e regiões de rios e lagos. E há aquelas adaptadas à cidade, como o pombo e o pardal, que fazem ninhos em prédios e postes. Para o observador de aves Luiz Fernando de Andrade Figueiredo, membro da ONG Centro de Estudos Ornitológicos, São Paulo abriga tantos pássaros principalmente em razão de ter muitas áreas arborizadas (como o Parque do Ibirapuera e a Cidade Universitária) e estar cercada por florestas (como as da Serra da Cantareira e da Serra do Mar). "Essa área verde permite que as aves colonizem a cidade", diz. Segundo a Secretaria de Verde e Meio Ambiente, a lista brevemente terá novas espécies. Pássaros que nunca haviam sido vistos em São Paulo foram encontrados recentemente na cidade pela primeira vez, como dois marrecos e uma garça no Parque Ecológico do Tietê e um mergulhão na Represa de Guarapiranga. O inverso também ocorre. Perdizes, codornas e jacutingas, por exemplo, que eram facilmente encontradas na São Paulo do século 19, agora não passam de peças do Museu de Zoologia da USP. Um dos motivos para o crescente registro de aves é, na opinião de especialistas, o número maior de pessoas - profissionais ou não - que se dedicam à observação de pássaros. Além do binóculo e da câmera fotográfica, outro acessório fundamental para os observadores é o guia de campo, um livro ilustrado que ajuda no reconhecimento das espécies. No dia 15, será lançado o livro Guia de Campo - Aves do Brasil Oriental (ed. Avis Brasilis). Hoje se comemora o Dia da Ave. No País, a data foi instituída por um decreto presidencial de 1968. Um dos responsáveis por isso foi o ornitólogo paulistano Johan Dalgas Frisch, pioneiro no registro do canto das aves brasileiras. "A luta é para que os pássaros voltem para as cidades. E isso não é difícil. Se plantarmos pitangueiras, jabuticabeiras e amoreiras, os sabiás virão cantar nas nossas janelas", afirma ele.