A Sanofi-Aventis obteve liminar suspendendo as medidas que o juiz da 1.ª Vara Federal do Rio, Fábio Teneblat, decretou no dia 19 em ação movida pelo Ministério Público Federal que acusa a farmacêutica de se beneficiar de manobras ilegais promovidas por servidores do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que registra patentes.