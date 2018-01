Salve Supla!

Supla fez nova música, produziu e roteirizou sozinho o clipe, rodado nesta segunda, convenceu o jogador Zé Roberto, do Santos, a participar e lançará Pensamento em breve com promoção da Rádio Mix para arrecadar roupas para o inverno que chega. ?Não é o que o Supla nem o que a rádio podem fazer por eles, mas o que você pode fazer para ajudar garotos carentes de rua.? Tudo isso tem a ver com a tônica de Pensamento, cuja letra, escrita em parceria com Tadeu Hermano, diz: ?O que você faz, o que você diz , o que você vê , o que você tem, o que você quer, o que vai ser, só depende de você/ A cada manhã, a cada dia, a cada hora, todo instante, todo momento, a consciência me contradiz/ Esperando por dias melhores, pensamentos me corroem, esperando por dias melhores, pensamentos me consomem.? Para traduzir a mensagem em imagens, Supla escolheu futebol - paixão nacional e dele - e o garoto Vinícius, aluno da escola de futebol Pequeninos do Jóquei para fazer o papel de um garoto pobre que sonha em ser craque, que treina todos os dias e vende balas no farol. Numa cena, Vinícius encontra Zé Roberto saindo de carrão de Alphaville e vê que o sonho é possível. Não por acaso, Zé também foi aluno da escola de Vinícius, que contracena com Supla no Estádio do Morumbi. ?A história vale para todos. Para alcançarmos objetivos, dependerá de como organizamos tempo e atitudes, porque quando a oportunidade bate à porta, sem contar com sorte, dependerá de quanto você está preparado para que dê certo.? O figurino do clipe é cool: bota a la Sid Vicious, calça de couro da Primal, de NY, e um roupão chinês inspirado em um autêntico que o senador Eduardo Suplicy acaba de trazer da China. O clipe é superSupla - talvez o mais Supla de todos. Acreditem! 92,9 O Em Cena à O h amanhã na Eldorado tem uma seleção by Danniel Rangel, curador de móveis do século 20 radicado em Paris, com as top divas: Jayne Mansfield, Liza Minelli e outras que quiseram ser Marilyn. Cine Cazé Peçanha abre dia 12 com o roteirista Newton Cannito o espaço Gafanhoto, para a discussão de obras audiovisuais. Farão cursos em parceria com a Fábrica de Idéias Cinemáticas. Fica no 3.181 da Rebouças. {TEXT} Moda Isabella Prata receberá Marie Ruckie, do Studio Berçot, para workshop entre 26 e 30 de março na Escola São Paulo. No menu: como traduzir a vida contemporânea em estilo, mercado e tendências. Twist Tocou o telefone do maestro Jamil Maluf e do outro lado da linha estava Luiz Paulo Conde, secretário de Cultura de Sérgio Cabral. Conde propôs ratear custos para trazer um maior número de óperas para os municipais paulista e carioca. Jamil achou a idéia boa. E Conde, para dar um up no teatro do Rio, está montando uma central técnica de formação para cenografistas, atores e músicos. Chiclé Se a sintonia entre o high brasuca e o principado de Mônaco já era fina - por causa de Tatiana Santo Domingo e Andrea Casiraghi - agora é ainda mais. Alex , filho de Andrea Dellal, e Charlotte Casiraghi estão se curtindo - muito! Arco-Íris Natalie Klein fechou negócio com Vittorio Missoni e importará a marca italiana. A primeira é a coleção primavera 2007, com mix de rosa, marrom e verde em tricôs-luxo. Vittorio trará ao Brasil a sobrinha Margherita para falarem sobre luxo Fashion Marketing, de Glória Kalil no WTC. Nos ares A Embraer está investindo forte em aviões leves, os Very Light Jets. Dois modelos entram no mercado no ano que vem e a lista de encomendas tem 350 jatinhos. A maioria dos compradores é norte-americana, seguidos de perto por sheiks árabes, que pagaram US$ 3 milhões pelo de seis lugares e US$ 6,6 milhões pelo de nove. É a era Jetsons: os EUA já têm projetos de estradas aéreas. Bee cult Nova tendência do mercado editorial: contos gay. Luiz Ruffato inaugura a coleção Língua Franca, da editora Língua Geral, com Entre Nós reunindo 19 top autores, como Rubem Fonseca e Machado de Assis, abordando questões sociais. E em outubro sai, pela Record, Para se Ler fora do Armário, organizado pelos jovens Santiago Nazarian e Marcelino Freire. Caldeirada Batizada hoje por Lô Politi e Robério Braga, a produtora de conteúdo Maria Bonita Coisas tem na ponta da agulha a produção de três programas de tevê com a chef Morena Leite, do Capim Santo, treinada pela atriz e expert em expressão corporal Madalena Bernardes. Um é game show que mixa gastronomia e seara empresarial; outros sobre receitas litorâneas e documentário dirigido por Paulo Machline sobre sabores brasileiros - com livro, exposição e DVD. Bem-bolado Depois de um longo inverno, Ed Motta e João Marcelo Bôscoli, enfim, estão novamente ?in love? - e as pazes que fizeram impulsionou a operação do selo Dwitza junto à Trama. Ed está montando um QG em São Paulo para gravar novo disco, cuja pré-produção foi feita por ele tocando absolutamente todos os instrumentos: bateria acústica, baixo, piano e guitarra. As músicas acabam de ser enviadas para letristas e as gravações de fato começarão em breve - e com banda nova: Samuel Fraga na bateria, Robinho Tavares no baixo, Leandro Cabral no teclado e Paulinho Guitarra na guitarra. Sabe que... Há conversas para mudar o nome da Pça. Armando Salles de Oliveira, onde fica o Monumento às Bandeiras, de Brecheret, para Praça da Indústria. Dia 26 de maio, Paulo Skaf, da Fiesp, comanda evento por lá, em comemoração aos 50 anos da indústria brasileira. O ex-governador que dá nome à praça atualmente já é homenageado no campus da USP, universidade que fundou em 1934 Direto da expo Ruas de São Paulo na LeVine Gallery, em NYC, top artistas da Choque Cultural se espalham: Onesto faz expo solo na CA e Kboco segue para a Bienal de Valência com Daniel Melin Além de novas coleções, Karina Mota e Sebastian Borth inauguram corner de CDs e vinis dia 17 e novo layout na Surface 2 Air A publicitária Ivani Olivetto, irmã de Washington, assume a presidência da Daphne Agency a convite de Jean Roger Peter e leva para a agência de modelos contas como São Paulo Aqua Challenge e ParatySports Weekend 20:20, confirmado para o Skol Beats, que terá 24 horas de música em dois dias: 4 e 5 de maio. A banda de Leeds toca e-funk com interferências acústicas Dá para ter Spot e Maní em casa. Sérgio Kalil estréia o delivery do primeiro e Helena Rizzo abre buffet do segundo Hoje tem festa de 6 anos da In The House na Pachá. Silvinho Conchon toca com Gui Pimentel. Na percussão, Beto Abud. Plus: Jason Herd, pupilo de Erick Morillo Dia 31 chegam ao Brasil os canadenses Dean & Dan Catten, estilistas da DSquared, importada por Esber Hajli. Terá festa A designer Daniella Zylbersztajn está criando blocos e cadernos inspirados em Liberté, tema da coleção de bolsas, em parceria com a Confetti. Confira dia 21 no Clube Estilo. Colaboração: Ana Carolina Fialho e Raquel Fortuna