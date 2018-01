Saiba mais

Por que houve a recomendação para adiar a volta às aulas? Segundo a Secretaria da Saúde de São Paulo, a expectativa é de que o número de casos da gripe suína comece a diminuir em agosto. Lugares fechados, como salas de aula, podem contribuir para a transmissão do vírus A(H1N1) Se a escola não adiou o retorno às aulas, o que os pais devem fazer? O Ministério da Saúde recomenda que as crianças com sintomas da gripe não devem ir para a escola porque podem disseminar o vírus ao ter contato com as outras crianças e com professores Como é a forma de transmissão da gripe suína? O vírus é transmitido como o da gripe comum (sazonal), por meio de partículas de saliva ou secreção nasal. O contágio também pode acontecer pelo contato com superfícies ou objetos que estejam contaminados Como prevenir a doença? Evite locais fechados e aglomerações. Também evite o contato com pessoas doentes. Lave as mãos com frequência ou use álcool gel. Alimente-se bem para fortalecer as defesas naturais do organismo. Use lenço ao tossir ou espirrar