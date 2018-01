Saiba mais

O que é: estudo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária analisou no ano passado 1.773 amostras de 17 alimentos in natura colhidas em supermercados de vários Estados. O monitoramento é feito desde 2001, mas com menos produtos coletados Resultado: 15,28% dos alimentos apresentaram uso irregular de agrotóxicos - seja por excesso do defensivo ou porque ele é proibido para aquela cultura. Também há caso de uso de agrotóxicos banidos em países desenvolvidos Produtos com mais agrotóxico: pimentão, com 64% das amostras fora do padrão; morango, com 36%; uva, com 33%; e cenoura, com 30% Produtos com menos agrotóxicos: manga, com 0,99% das amostras fora do padrão; banana, com 1%; batata, com 2%; e cebola, com 2,91%