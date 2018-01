Saiba mais

Como é feita: Através de uma incisão de no máximo 0,7 cm, uma cânula é inserida na região lombar do paciente para corrigir a estrutura desgastada entre as vértebras. Ao mesmo tempo, uma solução antibiótica é lançada no local Vantagens: É utilizada apenas a anestesia local, a recuperação é mais rápida - em muitos casos, o paciente recebe alta no mesmo dia da operação -, e os casos de complicações como infecções pós-operatórias são mais raros Problemas na coluna: Cerca de 90% da população adulta terá dores na coluna em alguma fase da vida. Nos Estados Unidos, o custo anual para o tratamento de patologias na coluna varia de US$ 80 bilhões a US$ 100 bilhões