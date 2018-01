Saiba como se tornar um doador voluntário

Para ser voluntário da Fundação Pró-Sangue, o candidato deve preencher uma ficha de inscrição, freqüentar o curso de formação e passar por um período de treinamento (experiência) de 30 dias, pelo menos uma vez por semana, período mínimo de 4 horas. Para doar sangue há alguns requisitos básicos: é preciso estar em boas condições de saúde ter entre 18 e 65 anos e pesar no mínimo 50 kg. Estar descansado e alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação) também é recomendável. É preciso apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial. Em determinadas condições, as pessoas não poderão doar sangue. Veja quais: Impedimentos temporários - Gripe: aguardar 7 dias - Gravidez - 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana - Amamentação (se o parto ocorreu há menos de 12 meses) - Ingestão de bebida alcoólica nas 4 horas antes da doação] - Tatuagem no último ano. - Situações nas quais há maior risco de doenças sexualmente transmissíveis. como não usar preservativo com parceiros ou desconhecidos: aguardar 12 meses - Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Tocantins são estados onde a incidência de transmissão de malária é maior. Quem esteve nesses estados deve aguardar 6 meses. Quem morou, aguardar 3 anos Impedimentos definitivos - Hepatite após os 10 anos de idade - Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças transmissíveis pelo sangue: Hepatite B e C, AIDS (vírus HIV), doenças transmissíveis pelo sangue: Hepatite B e C, AIDS (vírus HIV), doenças associadas ao vírus HTLV e II e Doença de Chagas - Uso de drogas injetáveis ilícitas - Malária Serviço: voluntariado@prosangue.sp.gov.br, 3061-5544, ramal 377