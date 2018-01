Sai fora, zica!

Todo final de ano é a mesma história: as pessoas ficam eufóricas atrás de presentes para os familiares, as agências de viagens estão abarrotadas de gente querendo fugir de São Paulo - a fim de decidir qual é a melhor praia para pular as sete ondinhas - e, claro, todo mundo capricha na lista de promessas para o próximo ano. Mas muita gente se esquece de renovar a energia da casa, um local onde passamos boa parte do tempo, como uma espécie de refúgio. Por isso, é importante deixar a preguiça de lado e fazer uma faxina geral no ambiente. ?Guardar coisas velhas não é algo positivo. Tudo tem energia e, quando acumulamos muita tralha, ela fica bloqueada, travando a nossa evolução energética?, ensina a terapeuta holística Margareth Farias. Há muitos espaços dentro da casa que precisam ser renovados energeticamente. Então, programe-se e faça a limpeza aos poucos. Se preferir, comece pelos locais mais fáceis de serem organizados, como os armários. Aproveite o espírito de solidariedade dessa época e veja as roupas que não lhe servem mais ou que não têm mais a sua cara. Separe tudo, junte-as numa sacola e doe para uma instituição de caridade. Feito isso, abra suas gavetas e veja como elas estão. Provavelmente, há uma infinidade de papéis transbordando por todos os lados. Separe todas as contas e jogue fora as que já foram pagas há três, quatro ou cinco anos. Cartinhas dos amores do verão passado também podem ser limadas. ?Para quem está em busca de um novo amor, o ideal é deixar o caminho livre para a sua chegada. Não é interessante armazenar coisas do passado, elas bloqueiam esse processo?, alerta Margareth. Para completar e renovar o astral da casa, abuse dos incensos. Você pode acendê-los em todos os cômodos do lar ou nos ambientes que você mais fica. Não esqueça de pedir para que aquele espaço fique livre de energias negativas. Além dos incensos, a terapeuta indica o sal grosso para espantar tudo o que há de ruim na casa. ?Quando passar um pano úmido, pegue um balde com água e misture com sal grosso. Se possível, junte água benta. A energia da casa ficará renovada?, finaliza a terapeuta.