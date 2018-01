Sai do Chão!

Norman Cook, incorporado de Fatboy Slim, deu banho no carnaval axé de Salvador com sua batida eletrônica. Ano passado rolou um preconceito, mas quem sabe, sabe. O tour management Kaco Duarte disse que o sucesso foi uma resposta do público de que existe, sim, espaço para música eletrônica no carnaval. Todos os 5 mil abadás foram vendidos, fora a pipoca gigante do lado de fora. O cara arrebata multidões com uma vibe sensacional, interagindo com o público, levantando até quem (diz) que não gosta. ?Não costumo seguir line-up porque cada noite e cada lugar são diferentes. Sinto o clima e escolho as músicas no improviso?, revela Cook. O comentário é que Fatboy deixou os trios de axé para trás. Até Caê se rendeu. Pixta Depois de ferver Rio, SP e se jogar na folia, DJ Hell dá palhinha no set da amiga Roxxy Bione na Eletrofriends de Dani Barbi, sábado, na Lapa carioca. Roxxy é de PE, mora em Berlim há 12 anos e adooora Hell. Mesa Quem assume a cozinha de Claude Troigros, no Olympe, no Rio, dias 12, 13 e 14 de março é Alex Atala, do D.O.M. O menu-confiance é R$ 240. Reserve a passagem e a mesa, são só 48 lugares por noite. Lá e cá Com esse papo apocalíptico de aquecimento global na pauta do dia, a visita do presidente americano George Bush é uma ótima oportunidade para o Brasil. Tio Sam está interessadíssimo na nossa energia mais limpinha, o biodiesel, e devem ser firmados acordos comerciais importantes. O encontro também vem a calhar ao presidente Lula, que quer se livrar da fama de antiamericano que criou entre o empresariado. Sabe que... Prefere animação, documentário, ficção ou curta-metragem? Marcos Magalhães fez tudo junto. O premiado cineasta juntou os quatro formatos para contar uma fábula da luta diária dos artistas de rua. A idéia e a estrutura do filme surgiram a partir de uma técnica experimental, desenvolvida por Marcos numa pós da PUC-Rio, onde é coordenador. Cria-se a ilusão de movimento através de desenhos feitos por 80 artistas. Colocados em seqüência, os desenhos dão a impressão de movimento de câmera, sem que a diferença de traço e estilo de cada um prejudique a percepção do personagem. Homem Estátua será lançado dia 6 de março, na mostra que comemora a carreira de Marcos Magalhães, na Caixa Cultural Imperdível o blog www.adiabavestefause.blogspot.com. Tartar de chocolate abacaxi e ervas e pato assado em consome de shimeji e cebola assada são algumas das novidades que Roberta Sudbrack preparou para reabrir seu restaurante no Jardim Botânico, no Rio. Correspondentes do mundo todo têm ido provar o menu e conhecer o novo salão que Roberta abriu no primeiro andar. Com muito planejamento e cautela, a família Aquim vai abrir uma boutique em São Paulo em 2008, nos mesmos moldes da que foi aberta no final do ano passado no Leblon, no Rio. Rodrigo Aquim conta que o carro-chefe da loja é o Mix Nut temperado - cuja receita é segredo... Os bombons também são sucesso - paulistas compram quilos para trazer para casa. A boutique criou um novo hábito: em vez de levar uma flor ou um vinho para o sejour na casa do amigo, convidados elegantes encomendam pacote de delícias Aquim. Conceito sedutor, apresentação impecável, embalagens práticas e lindas. Japa Lounge O superchef Shundi aposta em carreira-solo e abre o Original Shundi, na Mário Ferraz, dia 28. A arquiteta Teresa Youne montou ambiente para happy hour e uma pista com DJ e VJ. No cardápio, surpresas e criatividade em pequenas porções. Palco Agreste, de Newton Moreno, é a peça com que Nicette Bruno e Paulo Goulart começam o ano letivo do Teatro nas Universidades. Além de oferecer espetáculos aos jovens, o objetivo é trazer convidados para debates. É o terceiro ano do projeto. Furto no high Cena comum na Cia. Athletica do Morumbi:gente malhando de bolsa. É que, já há algum tempo, vêm ocorrendo furtos de dentro de armários com cadeado no vestiário. Alguns casos estão registrados na delegacia vizinha à academia. Amor Eclético Uma lésbica apaixonada por um travesti é o mote de Elvis e Madonna - roteiro hilário de Marcelo Laffitte que Tuinho Schwartz, da Focus Filmes, roda este semestre. Uma produtora musical gringa adorou e vai ajudar a bombar a trilha. Nós do UK O Grupo Nós do Morro, de Guti Fraga, participa pela primeira vez do Festival de Teatro de Curitiba, que começa dia 22 de março. Vai consagrado pela Royal Shakespeare Company que os convidou para apresentar Os Dois Cavalheiros de Verona, no festival The Complete Works, em agosto, na terra do próprio, Stradford-Upon-Avon. Bancos e panos dão conta do cenário e o elenco reúne 16 artistas do Vidigal. ?Não são apenas atores, são artistas completos?, ressalta Guti. Colaboração: Ana carolina Fialho e Raquel Foturna