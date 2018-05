Sabrina Sato revela que está grávida de uma menina

Sabrina Sato revelou na noite deste sábado, 5, que está grávida de uma menina. O anúncio foi feito ao lado de seu noivo, o ator Duda Nagle, para o apresentador Rodrigo Faro durante o seu programa na Record.

A entrevista foi gravada em um hospital da capital paulista, onde Sabrina está internada há mais de 20 dias devido a um hematona subcoriônico, também chamado de descolamento ovular. A apresentadora também revelou que a gravidez é de risco. "Quando cheguei aqui o risco [de perder o bebê] era de 70%" Mas tenho fé que será por um período pequeno. Todo dia é um dia de vitória pra mim", contou.

Sabrina Sato e o noivo Duda Nagle Foto: Lu Prezia

A apresentadora também disse que os primeiros indícios da gravidez apareceram quando amigos comentaram que ela parecia estar inchada. Desconfiada, ela fez um teste de farmácia. Na hora de contar a novidade para o noivo, Sabrina não fez rodeios e mandou uma foto com o resultado do teste por whatsapp. "Depois eu vi na internet que as mulheres fazem surpresa para contar", contou rindo.