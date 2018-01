Sabor de verão

Tartar de atum

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 4 porções

Custo: médio

Grau de dificuldade: médio

Receita: fornecida pela chef Eliane Carvalho, do Babette Restaurante (R. Dr. Melo Alves, 216, tel.: 3063-4838)

Ingredientes:

12 g de gelatina em pó incolor e sem sabor

1 xícara (chá) de caldo de legumes morno

32 sementes de romã

pétalas de flores comestíveis

3 colheres (sopa) de cenoura cortada em cubinhos bem pequenos

3 colheres (sopa) de abobrinha italiana cortada em cubinhos bem pequenos

3 colheres (sopa) de erva-doce cortada em cubinhos bem pequenos

250 g de atum fresco

1 colher (sopa) de suco de limão

2 colheres (chá) de cebolinha verde picadinha

sal e pimenta verde moída na hora a gosto

4 colheres (sopa) de cream cheese

nabo fresco ralado a gosto

Molho tarê:

1 pacote de tempero de peixe Hondashi (você encontra

na seção de alimentos orientais dos supermercados)

500 ml de shoyu

500 ml de sakê

300 g de açúcar

Preparo:

1. Forre com filme plástico quatro aros com 8 cm de diâmetro cada. Dilua a gelatina no caldo de legumes morno, deixe esfriar e distribua nos aros, até ficar com 1 cm de altura.

2. Coloque sobre cada aro oito sementes de romã e algumas pétalas de flores. Cubra os aros com filme plástico e mantenha na geladeira por 2 horas.

3. Numa panela, coloque os cubinhos de legumes (cenoura, abobrinha e erva-doce) e ferva por 5 minutos. Escorra e passe em água fria para cessar o cozimento. Reserve na geladeira.

4. Corte o atum em cubinhos com cerca de 1/2 cm de lado e tempere com o suco de limão, 1 colher (chá) de cebolinha verde, sal e pimenta verde. Reserve na geladeira.

5. Misture o cream cheese, os legumes reservados e a colher (chá) de cebolinha verde restante. Reserve.

6. Retire os aros da geladeira. A gelatina já deve estar dura. Coloque sobre ela uma porção do atum e pressione um pouquinho.

7. Cubra com a mistura de cream cheese e legumes. Pressione levemente.

8. Distribua o nabo ralado no centro de quatro pratos. Sobre ele, vire o aro e desenforme o tartar. 9. Sirva com molho tarê, que pode ser preparado em casa ou então comprado em lojas de produtos orientais.

10. Numa panela, misture todos os ingredientes do molho e leve ao fogo, até ferver.

11. Abaixe a chama e deixe fervendo, até reduzir a 1/3 do volume (cerca de 2 horas).

12. Tome cuidado para o molho não queimar, mexendo de vez em quando. Durante o cozimento, retire com uma colher a espuma que se formar na superfície. O molho deve ter ponto de calda rala. Quando estiver pronto, transfira-o para outro recipiente e deixe esfriar.

Bobó de Camarão

Tempo de preparo: 1h30

Rendimento: 8 porções

Custo: alto

Grau de dificuldade: médio

Ingredientes:

1 kg de camarão médio limpo

suco de 1 limão

sal a gosto

2 dentes de alho

1 kg de mandioca

2 cebolas médias

1/2 xícara (chá) de azeite de oliva virgem

2 folhas de louro

1 tablete de caldo de camarão

1 pimentão verde

1 pimentão vermelho

1/2 kg de tomates maduros, sem pele

1 pimenta malagueta picadinha

1 colher (sopa) de coentro

picadinho (opcional)

3 colheres (sopa) de azeite de dendê

1 vidro pequeno (200 ml) de leite de coco

cebolinha verde picada a gosto

Preparo:

1. Lave os camarões, tempere com suco de limão, sal e alho picadinho. Depois reserve na geladeira.

2. Descasque a mandioca, corte-a ao meio, descarte a fibra e pique-a em quadradinhos com cerca de 2 cm de lado.

3. Refogue uma cebola na metade do azeite e, quando ficar transparente, junte a mandioca picada, as folhas de louro e também o caldo de camarão.

4. Cubra com água e cozinhe em fogo brando, mexendo algumas vezes, até começar a ficar macia.

5. Junte, então, meio copo de água fria e cozinhe por mais alguns minutos. Desligue a chama e reserve.

6. Em outra panela, aqueça o azeite restante e refogue a outra cebola picada.

7. Quando começar a ficar transparente, junte os pimentões picados em cubinhos e refogue mais um pouco.

8. Adicione os tomates picadinhos e cozinhe por cerca de 15 minutos, em fogo brando, com a panela tampada, mexendo algumas vezes durante o cozimento.

9. Junte os camarões reservados e cozinhe por cerca de 5 minutos.

10. Misture o refogado de mandioca reservado e mantenha em fogo brando, mexendo para não grudar no fundo da panela.

11. Adicione a pimenta malagueta, o coentro, o azeite de dendê e o leite de coco.

12. Assim que levantar fervura, acerte os temperos. Deixe ferver por 3 minutos, polvilhe a cebolinha picada e sirva com arroz branco.