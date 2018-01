Rússia lançará nave com tecnologia digital

O consórcio Energia, fabricante das naves Soyuz e Progress, informou ontem que o primeiro aparelho tripulado com tecnologia digital será lançado até o final de 2009. "A primeira nave com sistema de comando digital se encontra na fábrica e está sendo testada. Continuará ali pelo menos por um ano para a instalação de seus sistemas", afirmou Vitali Lopota, presidente do Energia. Em 26 de novembro, a Rússia lançou o primeiro cargueiro russo de nova geração Progress M-01M com comando digital, que, durante seu lançamento e acoplamento à plataforma orbital, registrou falhas técnicas.