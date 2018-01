Rubem Fonseca sai da Cia. das Letras

A Companhia das Letras informou ontem que deixará de editar a obra de Rubem Fonseca. Não foram esclarecidos os motivos, mas é sabido que há mais de um mês existia um desentendimento entre as partes. Segundo a editora, "no momento em que os livros do escritor se esgotarem, eles estarão disponíveis para publicação por editora da escolha do autor". A Companhia edita sua obra desde 1989, iniciada com O Cobrador, somando 23 livros.