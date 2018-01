Roubados R$ 1 mi em remédios

Dois homens armados roubaram cerca de R$ 1 milhão em medicamentos de alto custo do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, na tarde de quarta-feira. Vestidos com uniformes da equipe de limpeza da instituição, os bandidos aproveitaram o horário em que o lixo é retirado do local para entrar e dominar um funcionário do almoxarifado. Os bandidos tinham uma lista de remédios que pretendiam roubar. A Secretaria de Estado da Saúde informou que a instituição ainda trabalha na identificação dos medicamentos roubados. No entanto, garante que o atendimento dos pacientes não será comprometido. Como a farmácia de alto custo fica separada do almoxarifado, o hospital ainda tem reservas para mais uma semana dos medicamentos roubados. Um boletim de ocorrência foi registrado no 23º Distrito Policial, em Perdizes. A análise da gravação do circuito interno de segurança dos veículos que passaram pelo estacionamento do hospital no dia do crime revelou que um carro utilitário roubado entrou no local no horário do assalto. Procurado pelo Estado, o diretor do Hospital Emílio Ribas, Sebastião André de Felice, não foi encontrado para comentar o caso. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que trabalha na identificação dos assaltantes.