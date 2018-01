Roteirão exclusivo para elas

?Elas sorriem quando querem gritar. Elas cantam quando querem chorar. Elas choram quando estão felizes. E riem quando estão nervosas.? A primeira estrofe do poema Mulheres, do poeta chileno Pablo Neruda, ilustra bem o universo feminino. As moças, mulheres e senhoras que já foram fonte de inspiração de compositores e poetas têm, ao contrário dos homens, um dia inteiro dedicado a elas. E hoje, Dia Internacional da Mulher, a Cidade oferece a elas uma série de atividades que varia de passeio de bicicleta à exposição de arte. Como mulher e moda caminham lado a lado, hoje não haveria de ser diferente. Para deixá-las antenadas sobre as tendências da próxima estação, o clube A Hebraica apresenta, às 15h, um desfile com 30 looks da coleção outono/inverno da marca Vasti Fashion. A linha casual trará tailleurs e ternos de cores quentes, como marrom e verde musgo. O ingresso para assistir ao desfile é um quilo de alimento não perecível. O clube fica na Rua Hungria, 1.000, no Jardim Paulistano, Zona Oeste. Mais informações são obtidas pelo 3818 - 8888. A loja Camilla Perrotta, na R. Canário, 1.145, em Moema, estará hoje com 70% de desconto, das 10h às 19h. A partir das 17h, a assessora de estilo Michèle Neyret estará no local para dar dicas de moda. A marca O Boticário distribuirá, das 9h30 às 19h, 140 mil amostras do perfume Myriad Blanc, criado para a data, pelas avenidas Paulista, Faria Lima e Rua Direita, no Centro. As mulheres aventureiras poderão participar, às 21h, de um passeio de bicicleta. O ponto de encontro para largada e retorno será no restaurante Pé no Parque, no número 240 da R. Inhambu, em Moema, Zona Sul. O percurso de 15 km deve ter duas horas de duração. Não é preciso se inscrever, mas as ciclistas deverão levar dois quilos de alimentos não perecíveis. Ah! O uso de capacete é obrigatório. Já que o dia é dedicado às mulheres, é importante também cuidar da beleza. Na praça de eventos do Shopping Plaza Sul, que fica na Praça Leonor Kauppa, 100, Zona Sul, estará montado, até o dia 31, o espaço Valmari. Ali, será oferecido gratuitamente tratamento de pele que inclui higienização, esfoliação, massagem facial e máscara. As mulheres também poderão mudar o visual. No stand Lohan Cabeleireiros haverá corte de cabelo, escova e maquiagem. Já no espaço Onodera, a palavra de ordem é relaxar com uma massagem de 15 minutos. Para desviar um pouco o olhar da paisagem urbana, o shopping Market Place, junto à ponte do Morumbi, na Marginal Pinheiros, convida as mulheres para uma viagem guiada por sons, aromas, imagens e texturas no Espaço Sensações. O circuito começa em um túnel com imagens do universo e termina em um painel com palavras de otimismo, como fé. As mulheres que forem hoje ao shopping não pagarão estacionamento. A cultura não ficou de fora da programação do Dia Internacional da Mulher. As homenageadas são personalidades, como a jornalista Glória Maria. A Expo-Mulher, apresenta uma mostra de 18 caricaturas, além de aquarelas e trabalhos em xilogravuras. A exposição, que encerra no dia 5 de abril, está no Espaço Cultural da CPTM, na estação Brás, na Praça Agente Cícero. O espaço fica na área paga da estação e as não usuárias deverão pagar R$ 2,30, que é o preço da passagem. Os cuidados com a saúde fazem parte das atividades do Clube da Cidade do Ibirapuera, na R. Pedro de Toledo, 1.651, e do Shopping Interlagos, na Av. Interlagos, 2.225. No clube, 4.500 mulheres são esperadas para participar de oficinas de circo, hidroginástica e surfe mecânico. Também haverá manicure, cortes de cabelos, estética facial e corporal. A programação é gratuita. Mais informações são obtidas pelo 5088-6419. Por fim, no Shopping Interlagos, haverá, das 10h às 22h, avaliação gratuita para medir o índice de massa corpórea e o nível de qualidade de vida de cada uma das mulheres.