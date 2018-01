Rolê @ Plastik

Duas vezes por mês um grupo de amigos sai de rolê pela cidade para registrar cenas noturnas. A idéia começou numa mesa de bar, em 2004, e virou arte: abre terça que vem a exposição Rolê, na Plastik Gallery, de Nina Sander, com produção executiva de Claudia Tannous. Rolê é também o nome do grupo, formado por 11 fotógrafos e um videomaker. São eles: Fábio José, João Sal, Lucas Pupo, Ronaldo Franco, Paulo Batalha, Marcos Cimardi, Eduardo Castello, Zé Pedro Russo, Carlos Pereira, Renato Missé, Cauê Ito e Charlie Oliveira. Eles se organizam por email e sempre trazem um convidado. A autoria das fotos é compartilhada. Nem sempre dá para todos irem, mas mesmo assim o crédito é sempre do coletivo e não do integrante que clicou. ?É um trabalho em conjunto. Assim, todos saem ganhando?, explica Batalha. É um povo muito animado - cada vez que eles atualizam o site www.role.art.br, rola uma festinha. Ontem teve uma. Parte da turma se conheceu na PUC e, aos poucos, outras pessoas foram se agregando. Alguns são fotógrafos profissionais, outros aprenderam a fotografar nos rolês. Em comum, o amor à noite e uma ligação especial com a cidade de São Paulo, quarta maior metrópole do mundo. Esta é a terceira expo do Rolê e fica no andar de cima da Plastik, na Melo Alves, até 14 de abril. 92,9 Amanhã à 0 h, no Em Cena, na Rádio Eldorado, tem Silver City, já no esquenta para o Skol Beats, em maio. Hoje, um dos integrantes, Fernando Pulichino, toca na abertura da SPKZ, primeira balada eletrônica da Vila Madalena. Terça foi a inauguração para happy few e tudo indica que a casa de André Nestler vai bombar. Qualidade do som impecável, ambiente gostoso com 150 m2 ao ar livre e cozinha a noite toda do chef Ivan Achcar, ex-Épice. Mídia Um novo canal estréia este ano na grade da TVA. André Mantovani, diretor de Mídia Eletrônica do Grupo Abril, convidou e Maria Tereza Gomes aceitou assumir o comando do canal que já foi aprovado pelo conselho do grupo. Ela deixa a revista Você S/A onde foi diretora de Redação por seis anos. Está previsto um reality show e outros programas sobre gestão de empresas e de carreira, na mesma linha da revista. Maria Tereza foi uma das primeiras pessoas a falar sobre MBA no Brasil e lançou o livro O Guia dos MBAs, pela editora Campus. Quem assume a Você S/A é Juliana De Mari, atual braço direito de Maria Tereza. 5 minutos com Fátima Toledo A preparadora de elenco mais famosa e polêmica do Brasil parte para um novo desafio e abre, terça, oficinas de produção audiovisual. 1. Além do elenco, agora você vai entrar em outras áreas do cinema... O meu método é baseado em dar a possibilidade ao ator de interferir no roteiro. Nesse projeto Primeiro Corte isso será ainda mais intenso. 2. Há resistência por parte dos atores e diretores no seu trabalho de preparação? Os atores às vezes ficam bravos comigo porque eu os faço olhar para si. Não construo personagem, quem está ali, em cena, é o ator, só a situação é fictícia. Com os diretores houve problema no início, mas hoje eles mesmos pedem essa minha colaboração de mudar o roteiro, trocar personagens. No Cidade de Deus, por exemplo, quem saberia melhor aquelas gírias do que os meninos da comunidade? 3. O projeto é multidisciplinar, mas o foco é o ator? É, porque eles fazem o curso comigo de dois anos e depois ficam desamparados. Os alunos de fotografia, arte, sonoplastia, música e produção vão realizar curtas junto com os atores. E eu vou mostrar os filmes para diretores amigos e inscrevê-los nos festivais. Luz própria Henrique Volpi, neto do ilustre pintor, entrou de sócio na Produtora Vagalume, de Miriam Rezende e Tomaz Adour. ?Cultura é a única solução para o Brasil?, diz Volpi, que vai se empenhar em fazer brilhar ainda mais a luz da Vagalume. Em breve traz o evento de poesias Contos Inversos - sucesso total no Rio - para SP. Projetos editoriais e audiovisuais estão em adiantada gestação. Reencontros Reynaldo Gianecchini e Marília Gabriela. José Wilker e Guilhermina Guinle. Juntos. Mas é só na ficção de Wolf Maia, Sexo com Amor, primeiro longa do diretor de TV. Giane viverá Rafael, um trintão casado que não resiste a mulher bonita e Marília será Mônica, a filha de um ricaço. Não há previsão no roteiro de cenas do ex-casal junto. Dorothy Numa pilha ?não há lugar como o nosso lar?, o fenômeno Cansei de Ser Sexy volta ao Brasil depois de oito meses causando por Europa, Japão e Oceania. Tocam dia 17, no Glória. Aproveite porque logo eles partem para o México. Ao vivo De volta do seu Amaralina Beach Lounge, em Salvador, Astrid Fontenelle estréia dia 19 o primeiro programa ao vivo do GNT. Terá variedades, entrevistas e muita interatividade em uma hora de duração. Niemeyer 360 Começa em junho a expo itinerante Oscar Niemeyer, 100 Anos de Encantamento do fotógrafo Rogério Randolph. Depois de registrar em 360°o Rio, Salvador e Amazônia, pela primeira vez Rogério quis usar a técnica para fotografar a obra de um artista. Ele lançou o livro ano passado e prepara a expo para comemorar os 100 anos que o arquiteto completa em dezembro. Começa em SP, no Memorial da América Latina e depois vai para Brasília, Rio e Curitiba. Claquete A diretora Mini Kerti prepara dois projetos de cinema entre os filmes publicitários que dirige na Conspiração Filmes. Junto com Malu Mader, ela edita Contratempo, documentário sobre jovens músicos eruditos. E há dois anos Mini vem desenvolvendo o roteiro de Vinte Homens num só, baseado em uma história de João do Rio. A produção é de Flávio Tambellini e as filmagens devem rolar em 2008. É o primeiro roteiro que a ?conspiradora? escreve. Sabe que... A coleção de inverno que Cris Barros desfila terça que vem é inspirada no clássico A Noviça Rebelde -, que a estilista assistia quando criança, cantando todas as músicas. É uma referência ao glamour do fim dos anos 30, que acabou com a 2ª Guerra Mundial. A elegância da época aparece em uma estampa (ao lado) do artista e poeta Paulo Pessoa. Cris viu uma aquarela que ele tinha acabado de fazer, em uma foto no celular de Paulo, em jantar de amigos em comum, e se apaixonou Ela é paraibana, designer de tapetes e foi parar na Art Home Gallery, em NY. Claudia Saeger participa da expo Walk.ing, que traz cerca de 50 trabalhos seus produzidos desde 2000. A artista envolveu-se com a fabricação de tapetes ainda na infância, já que a família é proprietária de uma fábrica no Nordeste. Há 10 anos ela vive em SP, onde abriu a própria loja, a Agavee Brasil. Para compor os tapetes-painéis, Cláudia trabalha com resíduos de tecidos e outros materiais. Walk.ing fica em cartaz até o fim de abril Já pensou em surfar ou nadar curtindo um som? A Mormaii lançou um mp3 player que permite ouvir música dentro e fora d?água. O Mormaii Water Proof tem 1 giga de memória, álbum digital e agenda telefônica, rádio FM e vem com músicas dos principais artistas do selo Tronador Music, de surf music. O preço médio é R$ 699 Estão abertas as inscrições para o programa de quatro dias de visitas a ateliês dos artistas mais conceituados do Rio. O guia-mor é Charles Watson e o grupo ainda contará com as explanações de Beatriz Milhazes, Luiz Ernesto, Daniel Senise entre outras feras. É de 12 a 15 de abril Ricardo Dupen e Cristiane Carniato são os protagonistas do curta Noir, da Páprica Filmes. Os atores são exclusivos de Lica Kohlrausches, da L?Equipe Agence A festa Moo entra em período sabático e volta só em 14 de abril com o norueguês Prins Thomas. Até lá, dá para matar as saudades com o set de Eduardo Christoph na SPKZ, dia 29.