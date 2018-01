A Rodada Doha, lançada em 2001, é uma rodada de negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC), que visa a reduzir as barreiras comerciais no mundo, com foco no livre comércio. As conversações dividem-se entre os interesses dos países ricos (desenvolvidos) e os países em desenvolvimento. A Rodada Doha recebeu este nome porque foi aberta nesta cidade, a capital do Qatar. A princípio, a rodada deveria ser concluída em 2005, mas os países não fecharam um acordo até hoje. Os subsídios agrícolas são o principal impasse nas negociações. Mais informações www.desenvolvimento.gov.br.R