Rio pede ajuda imediata das Forças Armadas

A Secretaria de Estado da Saúde do Rio vai solicitar o reforço imediato das Forças Armadas para atuar no combate à dengue no Estado. A decisão resultou de reunião, ontem, dos secretários da saúde da região metropolitana. No encontro, estiveram presentes os secretários que estão deixando o cargo e os que vão assumir a pasta no ano que vem, numa tentativa de evitar a interrupção dos trabalhos de combate ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti, por causa da sucessão municipal.