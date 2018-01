Rio não segue o protocolo

Médicos do Rio têm receitado o oseltamivir (Tamiflu) para pacientes fora dos grupos de risco e que apresentam sintomas de agravamento de gripe após as primeiras 48 horas. O Ministério da Saúde não recomenda a medicação nesse caso, mas a medida busca evitar mais mortes, diz o coordenador-geral dos hospitais de emergência e hospitais gerais da Secretaria de Estado da Saúde e Defesa Civil do Rio, Flavio Monteiro. Professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro com doutorado em saúde da criança e da mulher, o especialista é o responsável pela capacitação dos profissionais de saúde da rede pública estadual. Segundo ele, a maior dúvida dos médicos é sobre quem deve receber o medicamento. "Eles estão bem informados, precisam de ajustes finos nas condutas de rotina. Têm algumas dúvidas sobre para quem devem notificar e quem deve receber o tratamento, porque o protocolo já mudou três vezes nos últimos dias", disse Monteiro. O fosfato de oseltamivir impede a replicação do vírus, por isso seu uso é indicado nas primeiras 48 horas após os primeiros sintomas. Mas a análise das mortes no País mostra que o agravamento acontece depois deste período.