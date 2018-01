Rio abre 1ª mostra de ''dinos virtuais''

A primeira exposição virtual e em três dimensões de dinossauros e outros animais pré-históricos do Brasil está disponível desde ontem na internet. A iniciativa é do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). "Não é mais suficiente apenas mostrar na internet um grupo de imagens ou vídeos. As pessoas querem interagir. O programa permite que o visitante percorra as salas do museu como se estivesse em um vídeo game e veja as peças modeladas tridimensionalmente", disse o diretor da unidade, Sérgio Azevedo. No site, o museu tem a arquitetura original do prédio, que fica na Quinta da Boa Vista, no Rio, mas as 12 salas que podem ser visitadas online não têm a mesma disposição das originais. Por enquanto, o internauta pode ver 23 peças, entre vértebras, crânios e modelos inteiros de dinossauros, tartarugas e jacarés pré-históricos. Ao clicar em um objetos, é possível ter um pouco da história, alimentação, hábitat e etimologia do animal. Uma lista de indicações bibliográficas também está disponível para pesquisadores e cientistas. A ideia é aumentar gradativamente a coleção virtual. As peças, segundo Azevedo, complementam o que está exposto no museu. O programa foi desenvolvido como projeto de doutorado do paleontólogo Pedro Romano e de mestrado do design gráfico Marcos Monnerat. O lançamento do site www.dinosvirtuais.museunacional.ufrj.br é parte da programação do 2º Congresso Internacional de Arte Paleontológica, que acontece no próprio museu.