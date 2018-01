Ridge A tem a mais baixa temperatura

O lugar mais frio do mundo chama-se Ridge A e está localizado a 4.053 metros do nível do mar, na Antártida. Lá, a temperatura média no inverno é de -70°C. Segundo a revista Publications of the Astronomical Society, cientistas fizeram a descoberta quando realizavam um estudo para determinar o melhor local para a instalação de um observatório astronômico. As imagens desse observatório deve ter qualidade superior a dos atuais por causa da claridade da região.