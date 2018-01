Revogado decreto que proibia aglomerações

A prefeita de Jacarezinho (norte do Paraná), Valentina Toneti (PT), revogou ontem decreto que determinava punição para aglomerações nas ruas e fechamento do comércio à meia-noite, na tentativa de reduzir a circulação do vírus da gripe suína. Segundo a prefeitura, o decreto não teria a "eficácia necessária", em razão da falta de respaldo de outros órgãos, entre eles instituições estaduais. Primeira concessão havia sido feita anteontem, com a permissão de bares e restaurantes pudessem funcionar até a meia-noite - inicialmente era até 18h30.