Retrospectiva fashion

O calendário fashion não pula Carnaval. O ano já começa com os principais eventos de moda do País e do mundo, ditando o que você vai vestir no inverno. »Veja aqui alguns dos modelos que marcaram o ano O Fashion Rio (primeira edição de 2007) acontece do dia 14 ao 19, com presença confirmada da ?über? Gisele Bündchen. Ela fecha o evento, na passarela da Colcci. Já a São Paulo Fashion Week tem início no dia 24 e termina dia 29, ocupando mais uma vez o prédio da Bienal, no Ibirapuera. Na primeira edição do ano, a SPFW apresenta um tema pouco digerível, mas importante: sustentabilidade socioambiental, com foco no desenvolvimento de uma moda social e ecologicamente consciente. Desfiles, exposições e instalações mostrarão que dá, sim, para fazer coleções exuberantes e criativas, poupando a natureza. Lá fora, os looks masculinos de Milão abrem a temporada internacional, nos mesmos dias do Fashion Rio. De 22 a 25, Paris exibe a sua alta-costura e, de 26 a 30, o prêt-à-porter para homens. A maratona segue em fevereiro com o feminino de Nova York, Londres, Milão e Paris. Vestidinhos e macacões Antes de mergulhar nas tendências do guarda-roupa de 2007, que tal relembrar o que rolou de melhor nas passarelas e vitrines de 2006? O ano foi de vestidos curtos e vaporosos, com destaque para os modelos trapézio. Também viraram hits absolutos os macacões, macaquinhos e trend coats. Skinny jeans roubaram a cena nas araras das calças. Entre os tecidos, imperou a viscolycra. Blusas com ombro à mostra e manga japonesa foram outros importantes destaques. Na estamparia, dominaram as listas navy, os bichos (zebras e oncinhas, em especial) e o xadrez vichy. Acessórios dourados ganharam os grandes magazines, assim como as plataformas e os saltos anabela. Na cartela de cores, só deu vermelho e verde.