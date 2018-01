Retração do gelo ártico bate recorde em 2007

Nunca o homem registrou tão pouco gelo no Ártico como ontem. Segundo medições feitas pelo Centro Nacional de Informação sobre Gelo e Neve dos Estados Unidos, o encolhimento da cobertura gelada do Pólo Norte bateu um novo recorde: 5,23 milhões de quilômetros quadrados. A menor área até então foi registrada em 21 de setembro de 2005, quando a calota ártica chegou a 5,31 milhões de quilômetros quadrados. "Hoje (ontem) é um dia histórico", disse o cientista Mark Serreze. "Nunca vimos tão pouco gelo nos registros por satélite e ainda temos mais um mês da estação de derretimento." A superfície da camada gelada que cobre o Ártico varia ao longo do ano: aumenta no inverno e retrai no verão - estação atual no Hemisfério Norte. O monitoramento da região começou na década de 1970. A redução é percebida principalmente na parte leste, no lado da Sibéria, e no norte do Alasca, assim como no Arquipélago Canadense. A quantidade de gelo na parte atlântica também se encontra num nível abaixo do normal. MENOS BRANCO A cobertura de gelo no Ártico reflete cerca de 80% da luz e, assim, ajuda a manter a região fria. De outra maneira, a radiação solar seria absorvida pela superfície do oceano ou da terra: o oceano, por exemplo, quando exposto diretamente à radiação, absorve 90% dela. Se há menos gelo ali, mais radiação é absorvida e não refletida. Isso faz com que a temperatura da água suba e, num efeito cascata, esquente o Ártico, o que, por sua vez, leva ao derretimento ainda mais rápido do gelo restante. De acordo com o centro, o céu esteve claro no Ártico, de forma incomum, em junho e julho. É quando o Sol está mais alto na região, o que aumentou a exposição do gelo à radiação durante o período. Ventos fortes do sul também levaram calor ao Ártico. Porém, ainda que uma variação natural esteja envolvida na retração recorde deste ano, Serreze diz que "nós simplesmente não podemos explicar tudo pelos processos naturais". "Esta é uma evidência muito forte de que estamos começando a ver um efeito do aquecimento global", afirma o cientista. RAPIDEZ Especialistas vêem com preocupação os impactos do efeito estufa nos pólos, principalmente o do norte, pois são regiões que sofrerão suas conseqüências mais cedo e com mais força do que outras partes do planeta. A fauna ártica já está severamente ameaçada, sem que soluções ou medidas de resgate possam salvá-la. Diversos modelos climáticos indicam que o aquecimento global reduzirá gradativamente o gelo na região. Serreze diz estar intrigado com a velocidade do derretimento, mais alta do que os modelos prevêem. Muitos anos atrás, a completa extinção do gelo ártico no verão era esperada apenas para 2070, na hipótese mais pessimista, e 2100 na mais otimista. Há pouco tempo, uma nova projeção indicava 2050 como um ano provável para o fim do gelo. Neste ritmo, alerta o cientista, o total derretimento da calota polar ártica no verão seria visto por volta de 2030.