Resultado de exame demora até 7 dias

Os exames para confirmar casos de gripe suína em São Paulo estão levando até uma semana para ficar prontos. No Rio, o diagnóstico já ultrapassa as 72 horas previstas na chegada da doença ao País. Ontem, o Ministério da Saúde decidiu que somente casos graves ou potencialmente graves serão testados, o que deve aliviar a demanda. Os casos suspeitos brandos não serão testados, mas ainda terão de fazer o isolamento domiciliar. No entanto, nos últimos dias, a pendência de resultados vem atrapalhando a vida de muitas pessoas que são casos suspeitos e deixaram de trabalhar. A Secretaria de Estado da Saúde não informou ontem o tempo de espera médio para os diagnósticos feitos no Instituto Adolfo Lutz, mas respondeu que o aumento na espera é proporcional ao crescimento na demanda de exames solicitados a todos os laboratórios do País - além do Adolfo Lutz, o Instituto Evandro Chagas, em Belém (PA), e o Instituto Oswaldo Cruz (IOC-Fiocruz), no Rio. No fim da tarde ontem, o serviço de vigilância epidemiológica da cidade de São Paulo recebeu cerca de 400 resultados de exames. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre os dias 21 e 30, o número de casos suspeitos à espera de confirmação em São Paulo mais do que triplicou: passou de 55 a 180, sem contar o material coletado em outros Estados que também foram enviados ao Adolfo Lutz. A secretaria afirma que tem priorizado os casos mais graves. Segundo a Fiocruz, ontem 900 amostras estavam na fila para serem processadas. Desde 28 de abril, o IOC emitiu 1.947 laudos com os resultados. O processamento está sendo feito de acordo com a gravidade dos casos, disse a unidade. Exames de crianças, idosos, gestantes e pacientes mais debilitados estão sendo passados à frente. O ministério, em nota, disse que a espera tem sido, em média, de três dias. Destacou ainda estar em negociação para autorizar que outras unidades façam os exames. "A responsabilidade não é do Instituto Adolfo Lutz ou do Instituto Oswaldo Cruz", afirma o infectologista Roberto Medronho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). "Estão fazendo o máximo possível." Mesmo assim, julga que seria oportuno aumentar a rede de laboratórios para a realização dos exames. "O retardo na divulgação dos resultados pode deixar as pessoas ansiosas e fazer com que desrespeitem a quarentena, facilitando o avanço da epidemia", aponta. Segundo o ministério, o isolamento domiciliar, ou quarentena, tem sido respeitado mesmo com a ausência de exames confirmatórios de casos suspeitos. Mas o desconforto dos pacientes é grande. A semana passou sem que Michele Massatelli, de 27 anos, e Ricardo Herrmann, de 28, saíssem de casa. Não foi opção: o casal esperava o resultado do exame para gripe suína realizado na quinta-feira da semana passada (dia 25) no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. A previsão inicial era de 48 a 72 horas. Demorou uma semana e o diagnóstico revelou que os dois não contraíram a doença. De acordo com a infectologista Nancy Bellei, da Unifesp, até um bebê, internado, aguardou seis dias pelos resultados. Ela destaca que a demora pode ainda levar à administração de medicamentos sem necessidade em casos suspeitos graves _ não foi o caso da criança que, pela idade, 6 meses, não pode receber o remédio. "É preciso que autorizem que também laboratórios de universidades, como o da Unifesp, façam os exames", diz Nancy, que destaca que para isto seria necessário liberar verba específica. Segundo a infectologista, só em São Paulo, pelo menos três outros laboratórios ligados à universidades públicas poderiam auxiliar nos diagnósticos. Durante entrevista coletiva ontem, Temporão lamentou que grande parte das pessoas que procuram os centros de referência foram movidas pelo exagero e sequer tinham gripe comum. Segundo ele, no Instituto Adolfo Lutz, só 24% das suspeitas se confirmaram. Outros 25% tinham gripe sazonal, enquanto 51% tinham simples resfriado ou nem isso. O mesmo ocorreu na Fiocruz: das 1.447 amostras analisadas, 29% deram positivo para a gripe suína, enquanto 21% eram gripe sazonal e 50% não tinham nada. MUDANÇA Segundo o infectologista Celso Granato, também da Unifesp e assessor do laboratório Fleury, de São Paulo, a mudança anunciada ontem, que prevê a testagem só de casos graves, não é de todo errada, diante da necessidade de priorizar recursos, mas ele alertou que dificilmente pacientes suspeitos cumprirão a quarentena de sete dias se não souberem que têm a gripe. "Com certeza isso vai acontecer. Vai levar a uma disseminação um pouco maior. Pode ser que isso abaixe a guarda das pessoas. Outro ponto é que o paciente pode querer ter o direito de saber." Segundo Granato, com a possibilidade de que laboratórios privados ofertem o teste, anunciada nesta semana em SP, os pacientes terão outra opção para esclarecer os casos. No entanto, ainda não se sabe se os convênios cobrirão os novos exames. Além disso, os laboratórios privados estão desenvolvendo os próprios testes, que ainda não estão disponíveis.