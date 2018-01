Em um leilão de artefatos de história natural na Bonhams, em Nova York, restos de dois dinossauros foram vendidos no início da semana por quase o dobro do preço inicialmente estipulado. Um crânio de um Alioramus remotus, uma espécie de primo do famoso Tyrannosaurus rex, foi vendido por US$ 206 mil, e um crânio de 1,7 metro de uma triceratope alcançou US$ 242 mil.